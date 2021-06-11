回購及增持活動，普遍被視為抵買訊號，但也有例外情況。在壞消息陰霾籠罩下，回購及增持成為托價甚至救價的工具，由於基本因素轉差，這類型的公司手影，絕不建議亂跟，以免成為大戶沽盤的犧牲品。

恒大（3333）近日不利消息纏身，先是被指與持股的盛京銀行（2066）利用不透明交易，購買大量恒大債券，被內地監管機構調查；再是網上瘋傳恒大打折賣樓的消息，引發經營狀況及資金鏈的謠言；新鮮滾熱辣的是，彭博引述消息人士透露，國務院旗下金融穩定發展委員會，要求恒大的主要債權銀行如工商銀行（1398）等，就恒大的債務敝口進行壓力測試，倘後者陷財困，對銀行資本充足率及流動性的潛在影響。

不過，恒大對上述的指控全數否認，並重申生產及經營一切正常，更在6月7日及9日連環回購，涉資共達4.75億元，回購價介乎11.08至11.84元。但要留意，回購後恒大股價雖有止跌迹象，但圖表已呈一浪低於一浪走勢，加上隨時再有壞消息爆出，實在不值得跟車。

同樣情況在中國飛鶴（6186）出現。內媒報道指，董事長冷友斌出席企業論壇時表示，因為注射疫苗影響，很多父母6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來的一兩年，會出現斷崖式下跌。消息傳出後，集團股價即急瀉，同日中午立即發通告，指管理團隊對2023年中期經營目標及2028年長期經營目標充滿強烈信心，並稱會動用回購授權，以不超過2億美元進行回購，當日亦身體力行，以1.67億元回購860.1萬股。不過，由於補鑊味道甚濃，同樣不建議進場。

記者：投資組

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