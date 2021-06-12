【本報訊】由新世界（017）發展的大圍站柏傲莊III，昨開售次輪338伙，折實平均呎價升至2.26萬元，惟仍未改買家搶樓意欲；比首輪多收4,000新票，共逾3.01萬票成新盤市場歷來次高紀錄。該338伙即日售罄，有49組大手客掃樓，最大手斥逾8,500萬元連購4伙；亦有二期兩房向隅客再度抽中，斥過千萬購心水三房單位。

端午節三日連假的首天，柏傲莊III乘上周六即日沽清之勢再接再厲，開賣次輪338伙，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房及61伙四房，面積介乎307至1,022方呎，折實價688.9萬至2,590萬元，呎價18,498至25,952元，折實平均呎價2.26萬元，比首批貴約13%。

預告推出四房大宅招標

現場所見，早上10時A1組大手客時段，出席準買家比上周少，不過最終仍錄49組大手客出席。據悉，最大手買家斥資8,500萬購入4伙，包括3間四房及1間兩房單位。

從事金融行業的Alice去年曾以近千萬購入項目二期的兩房單位，昨日再抽到前籌，與父親到場揀樓，預算過千萬買入三房單位，打算作自住用。近年不少年輕人靠「父幹」上車，Alice卻笑言，她是「自己買」，自行儲錢買樓。

至晚上8時，發展商指，柏傲莊III次輪338伙即日售罄，吸金51億元，第三期兩周沽出669伙，套現逾94億元。而第一至三期累售2,772伙，佔整個項目近九成單位，套現逾331億元。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢預期，項目最快今日加推，涉及少於200伙，預告即將推出四房大宅招標，之後就會緊接推出一、二期餘貨，涉及不足100伙。他表示打算按集團時間表推售，不打算預留至現樓才推盤。

天水圍及啟德新盤快推

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊III次輪新票達4,000票，在市場屬高比例。他預計本月天水圍Wetland Seasons Bay及啟德維港1號有機會推出，料一手錄約2,500宗成交，二手則料6,000宗。樓價方面，布少明指，6月樓價料升2%，將在7月破頂。

由會德豐地產等發展的長沙灣維港滙I，昨日連沽2伙，吸金逾3,000萬元。包括2座23樓C室，面積784方呎，三房套房連工人套房間隔，售價2,236萬元，呎價28,520元；另2座17樓B室，面積312方呎一房，售價822.3萬元，呎價26,357元。

恒大（3333）屯門珺瓏灣兩期昨日沽出17伙，成交金額合共6,122.5萬元。全盤至今累售逾1,630伙，套現約80億元。