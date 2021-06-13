新盤銷情熾熱，新世界（017）旗下大圍站柏傲莊III過去兩輪銷售均即日「開紅盤」，發展商乘勢加推170伙單位，折實平均呎價約2.49萬元，貴首批近兩成半；當中首度推出平台及天台特色戶，並預計最新周末進行新一輪銷售。

新世界營業及市務總監黃浩賢指，柏傲莊III最新加推170伙單位應市，首推20餘伙平台及天台特色戶；而是次加推單位主要為40至60樓的中高層樓層單位，撇除樓層及景觀因素後，定價實際加幅不大。黃續料，項目最快周末展開第三輪銷售。

柏傲莊III第4張價單，涉及170伙，包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；實用面積由285至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折實售價介乎737萬至2,897.9萬元，折實呎價約18,760至29,037元，整批單位折實平均呎價24,858元，較首張價單約2萬元，提價24%。

是次入場單位為8A座7樓E室，實用面積289方呎，屬一房間隔；扣除20%折扣優惠，折實售價約737萬元，折實呎價為25,502元。

首輪3單位撻定 料沒收139萬定金

不過，柏傲莊III亦有個別買家選擇撻定離場，其中項目首輪售出單位中，最新連錄3宗撻定，發展商料合共沒收約139萬元定金。

據一手成交紀錄冊，柏傲莊III 8A座37樓E室、8B座18樓F室及8B座26樓B室等3個單位，原於6月5日、即項目首輪銷售日沽出，成交價介乎791.3萬至1,184.9萬元，惟相關買家新近取消交易，料撻定離場，並遭發展商沒收樓價5%定金，涉約40萬至59萬元，合共約139萬元。

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