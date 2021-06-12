小編親戚好彩抽中「白居二」，作為荃灣人，好想喺荃灣上車，目標600萬元或以下未補地價居屋，又要樓齡新，又要高成數按揭及還款年期長達25年，咁就非尚翠苑莫屬。但尚翠苑近期交投及成交價都好癲，成交量多過私樓，價位仲一個高過一個。中原地產高級客戶經理陳蒨葶（Sammi）搵到一個單位來睇，為尚翠苑C座中層兩房單位，實用438方呎，未補地價叫價670萬元，呎價15,297元，無寫錯，重申係未補地價叫價670萬元，叫價太癲！

自從新一輪白居二開始後，Sammi表示，尚翠苑成交非常活躍，5月至今已約16宗成交，而且屋苑近期亦錄得一宗破頂成交，為A座極高層6室，實用511方呎，未補地價成交價705萬元，呎價13,796元。目前可以睇的單位就是C座中層一個兩房單位，實用面積438方呎，未補地價叫價670萬元。單位天花地板牆身新淨，廚房造了廚櫃，廁所就保留原裝設計，入伙未夠5年，新淨企理。景觀望周邊工廈，但有段距離不感壓迫。兩房設計，一間較細，另一間較大房留有衣櫃位。

雖然單位內櫳企理，基本上即買即住，不過叫價太癲，對比銀行估價560萬元，足足叫高了110萬元。對於今次搵樓的小編親戚而言，已經超出預算。Sammi表示，其實尚翠苑放盤量越來越少，放一個賣一個，暫時放盤量約10個，要600萬元以下有少量單位，但無樓睇，其中A座低層單位，實用面積439方呎，未補地價叫價570萬元。

上述有得睇的尚翠苑單位，小編親戚就不考慮了，但若以另一個叫價570萬元單位推算，如果做9成按揭，首期57萬元，分25年還款，年息2.5厘推算，月供約2.3萬元，壓測最低月入要求5.25萬元，對於從事建造業的他們目前收入約6萬元而已，雖然可以通過壓測，亦有足夠首期上車，但同區私樓例如爵悅庭目前有個裝修企理一房單位都是叫價650萬元，就想睇多陣樓先算。

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