【本報訊】周三掛牌的內地牙科隱形矯治解決方案提供商時代天使（6699）一手難求，據本地媒體報道，該股超購逾2,000倍，一手中籤率僅1.5%，投資者須斥資超過2,000萬元（認購15萬股），方穩獲一手；為今年中籤率第四低的新股。

獨立股評人聶振邦表示，該股中籤率低及場外價參考下，預期暗盤大機會至少升五成，「若當日港股氣氛造好，高開200至300點，對暗盤更有支持，或升至五成以上至270至280元。」不過近期市況反覆，他料即使該股高開亦未必能維持升幅水平，投資者不宜高追。

越秀服務通過上市聆訊

以借九成孖展息率2.08厘計，認購15萬股利息成本約9,410元，假設獲分配一手，只要升28.6%就能「打和」。有內媒曾報道，其場外交易曾升五成至260元，一手（200股）賬面最多賺17,400元。

越秀（123）擬分拆物業管理業務越秀服務上市，該股已通過上市聆訊，消息指最快於下周二建簿（book-building）；集資2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。農銀、建銀、中信建投及越秀融資為保薦人。據招股書顯示，公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。