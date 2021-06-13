樓市氣氛持續高漲，一、二手，甚或居屋市場亦掀起入市潮，其中天水圍兩個居屋屋苑單日連錄4宗白居二成交，最貴成交價高見432.8萬元。

祥益地產黃肇雯指，天水圍兩個居屋屋苑單日錄得4宗白居二入市個案，其中天富苑朗富閣低層6室，實用面積650方呎，採用三房一套間隔；原業主最初於居二市場，叫價468萬元放售，新近減價35.2萬元或約7.5%，至432.8萬元易手，呎價約6,658元。原業主早於2001年僅以86.53萬元購入單位，持貨20年，賬面勁賺346.27萬元或4倍。

另同屋苑偉富閣中層4室，屬實用506方呎兩房戶，最新則以398萬元轉手，呎價約7,866元。原業主同樣於2001年以64.87萬元買入，賬面則獲利333.13萬元，單位20年間升值5倍。

至於天頌苑同日亦錄得兩宗成交，包括頌映閣座高層4室，實用面積506方呎，屬兩房戶型，以395萬元沽出，呎價約7,806元。原業主2017年斥287萬元購入上址，持貨僅4年，賬面獲利108萬元或約38%。

此外，屋苑頌琴閣中層11室，屬實用601方呎一房戶，新近則以428萬元易手，呎價7,121元。原業主早於2000年以73.36萬元入市，持貨21年，賬面勁賺354.64萬元，賺幅高見4.8倍。

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