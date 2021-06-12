香港樓價破頂在即，近年扮演撐起本港樓市角色，坊間稱為「新香港人」的內地新移民亦加快步伐搶樓。單計今年上半年開售的多個新盤，便湧現大量內地拼音名人士，比例平均兩成。入場費「件件千萬」、吸引眾多名人入市的港島黃竹坑站上蓋晉環，多達3成半買家的姓名皆為內地拼音，總值近45億元，相信是近年最多「新香港人」接貨新盤。新港人豐厚財力「買樓如買菜」，一名內地新移民女富婆，以5億元「full pay」買完山頂Mount Nicholson後，晉環更一次過掃足10間，淨計交雙倍印花稅都要4,000萬元。資深投資者林一鳴指，「雙非」人士勢成未來樓市生力軍，他們年滿18歲的生日禮物，會是父母送贈的一層樓。

本港樓市受到政治事件、移民潮及疫情等衝擊，但樓價卻未見太大跌幅，甚至向歷史高位步步進逼。有專家分析，現時新盤的買家，主要靠「新香港人」及「成功靠父幹」，除了有很多父母買樓畀自己仔女，也有大量普通話拼音名買家出現。所謂的「新香港人」，他們絕大部份為早年移居香港的內地人，當取得香港永久居民身份成為「新香港人」後，便毋須支付樓價30%辣稅入市，撐起本港樓市。

新香港人更是近年新盤重要客源。據本報統計，今年上半年開售的其中6個主要一手樓，截至本月9日共錄得逾1,400宗買賣登記，當中325伙買家的姓名為普通話拼音，比例逾兩成﹔晉環佔35%最多，其次是啟德GRAND MONACO及長沙灣維港滙，分別22%及20%﹔其他四個樓盤包括啟德The Henley I、沙田瓏珀山、馬鞍山Silversands及屯門御海灣III，比例相對較低，介乎1.8%至13%不等。由此可見，港島大型新盤供應少，多年來亦以「劏房」戶型為主，屬港島近30年首個鐵路上蓋的晉環，即使最平一房單位叫價過千萬，仍號召力驚人，一眾「新香港人」幾貴都搶。

晉環登記售出的約542伙中，多達192伙買家姓名為內地拼音，樓價總值接近45億元，平均每伙2,344萬元。查冊顯示，他們的姓氏包括ZHANG、XIE、SHEN、JIAO、ZHU、QIAN、SHA、XU及CAI等。

內地人經常被指「搶貴」香港樓價，他們的購買力無疑高於本港一般上車客。以晉環為例，大約有111個單位由42名大手客買入，涉資逾24億元，料是歷來最多大手客新盤。值得留意的是，他們全部以私人名義購入，假設所有人都不是首置客，111個單位若全部要徵收15%雙倍印花稅（DSD），單是交稅涉及3.6億元，相當於120間屯門「龍床盤」菁雋﹔在42名大手客內，有21名買家的姓名為內地拼音名，涉及56伙，佔整體大手客一半，樓價合共12.4億元。

若在大手群組細分，購買兩伙的買家，有29人﹔購入3伙的大手客，有9人﹔而購入4伙的大戶，有4人。本報更發現一名神秘「超級大戶」，前後掃足晉環10個單位，包括1間2房及9間3房，樓價近2.7億元，以總實用面積8,233方呎計，平均呎價3.26萬元，每個單位都要向政府交15%雙倍印花稅，涉4,000萬元。查冊顯示，買家為邱明靜（QIU MINGJING），身份證為M字頭。據網上資料，「M」字頭的身份證，是在2011年8月1日起開始簽發，如小童申請人多於2000年起在香港以外出生。

邱去年6月曾以5.33億元買入山頂Mount Nicholson一伙實用面積4,500方呎分層戶，屬一筆過付款，毋須按揭。有豪宅經紀指，該名女富婆背景神秘，並沒有現身售樓處，只是授權其他人代簽。資料顯示，邱名下有一間註冊公司，目前持有何文田KADOORIE HILL一單位，是於2012年斥3,672萬元購入。

Mount Nicholson早前拆售車位，其中1號車位以1,011萬元售出，登記買家亦為邱明靜。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新香港人成為樓市新力量，主要購買1,000萬至2,000萬元的中價樓，尤其是超級豪宅，新香港人實力更強，數以10億元的物業都買得起。陳永傑又指，新香港人佔本港樓市份額不多，真正的國內客受疫情影響未能來港，樓市氣氛熾熱，預計開關後，新盤內地客比例增至四成，當年國內客「拖篋」來港買樓場面有望再現。他亦指，本港樓價有望月內破頂，預計下半年樓價升幅約8%至10%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場預期通關後樓市將進一步升溫，部份新香港人之前樓價會跌，但仍然向上，故加快或偷步入市，令今年首5月新香港人按揭申請宗數佔整體22.5%，與去年同期19%比較，按年升3.5%，平均樓價約800萬元。據經絡統計，今年5月新香港人按揭申請宗數佔整體比例升至23.9%，創2019年1月有統計以來新高。

目前香港人口中，不少為1997年回歸後移居香港的內地居民。資深投資者林一鳴表示，從1997年回歸以來，內地人移入香港超過160萬人，這還未計算他們在港生的子女，當中超過100萬人取得「三粒星」香港永久居民身份。

他續稱，內地人移民到香港主要有三種方法。第一是「單程證」，每天有150個配額，每年4至5萬人到港，只要在香港連續居住7年，就可以成為香港永久居民。從回歸到現在，已有超過110萬人透過單程證來港，當中超過80萬人住夠7年以上， 可以拿到三粒星身份證。

其次是「雙非嬰」，當年因為「莊豐源案」，所有內地居民闖入香港生仔，嬰兒便自動獲得居港權，令雙非嬰兒數量劇增。林一鳴指，這些雙非嬰兒數量約20萬人，目前年齡集中在9歲至24歲。另外，目前有多個內地居民移入香港的計劃，包括「非本地畢業生留港／回港就業安排計劃」及「優人才入境計劃」等，從回歸到現在，接近30萬人通過這些計劃移民香港。

林一鳴指，將以上數字整理後，所有「新香港人」的數量超過160萬人，當中超過110萬人有香港永久居留身份，80萬人有三粒星而夠18歲，買樓當本地居民計算，毋須支付加重的印花稅。假設三分之一有能力買樓，就已經超過20萬人，等於回歸後40萬個私樓落成量的一半。

「雙非嬰」會是未來樓市生力軍之一。林一鳴指，香港有20萬名雙非人士，其中多達19.4萬人，將會在2023年陸續年滿18歲，「試想像這些人的父母，在十幾年前已經有計劃及能力來香港生孩子，當時已經屬於較富裕的一群，再加上18年的累積財富，估計今天很多人有能力給1,000萬阿仔full pay買樓。」故林一鳴預計，兩年後才是「雙非客」買樓的高峯期開始，2029年更是最峯峰，到時他們18歲的生日禮物，會是父母送贈的一層樓。

資料顯示，自終審法院於2001年7月裁定「雙非嬰兒」擁有香港居留權後，內地女性在香港所生的嬰兒數目連年上升，由2001年僅620人激增至2011年的35,736人﹔2005年至2012年屬高峯期，期內平均每年有2.4萬雙非嬰兒出生。

林一鳴相信，源源不絕的內地居民移民香港，數量亦見龐大，而本港私樓落成量每年只有萬多二萬伙，「呢堆人變成香港最大的購買力」，樓價想跌都難，新盤港人比例亦將被溝淡。不少人覺得香港樓價很貴，但在內地人眼中，內地樓價更貴。另一股購買力來自內地專才，他們的人工隨時比本港同齡的大學生高出五成，甚至1倍，所以他們好有能力在香港買樓，或由父母資助。

貴為30年來港島地鐵上蓋首個新盤，晉環吸引各路名人入市。資料顯示，晉環約有30伙由名人購入，涉資逾7億元。名人買家包括「宇宙最強」甄子丹之妻汪詩詩、歌手李克勤之妻盧淑儀、綽號「大劉」的富豪劉鑾雄舊愛呂麗君、前「體操王子」李寧妻子陳永妍等。

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