Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本福岡住宅公寓，物業位處日本福岡市中央區，建於1991年2月，樓齡約30年，主要建築材料為鐵骨造，實用面積約224呎，設有露台。物業屬商業地域用途，享土地及物業所有權。物業全棟14層高，一共有157戶，成交單位位於5樓在中層位置，為新耐震基準。物業面向西北，落地玻璃窗令室內採光十足。

物業座落於福岡市中央區，由物業徒步4分鐘，即可到達福岡市地下鐵七隈線的天神南車站，徒步6分鐘可到達同一鐵路線的渡邊通車站，6分鐘步程內兩個車站可以使用。物業附近全是是商業中心，娛樂設施及購物熱點，而遊客必到的天神商業圈及購物天堂就在步行距離之內，無論在附近上班或上學的居民亦會到此購物及消譴，十分便利。

買家為香港人投資者，每年都會深度遊日本，將來亦希望在福岡生活，因此購入此物業先投資收租，「開關」後亦可當作渡假屋使用，物業最後成交價約50萬港元，物業連租約出售，每月租金回報高達約7.8%，扣除雜費及管理費支出，每月實際回報達約6%。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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