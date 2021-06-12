經典科幻電影《Star Wars》，講述整個銀河系由原本民主政制的銀河共和國主持，後來被獨裁黑暗的帝國勢力擊破，令宇宙變成恐怖的銀河帝國，而故事的延續就是看着反抗軍如何反敗為勝。

電影明顯歌頌民主自由，讚揚反抗軍的革命精神，又刻意貶損獨裁政權，如此反動的故事格局，未知香港電檢處日後是否仍會批准上映。

薪火相傳是《Star Wars》其中一個重要主題，電影系列已拍到第九集，但反抗軍仍節節敗退，叛軍甚至大敗過只輸剩一隻飛船，經典角色Luke和Princess Leia都相繼死去。然而由於叛軍一點一滴的在奮勇抵抗，一個個事蹟已傳遍宇宙，革命種子的原力繼續催生新一代人物，讓反抗得以承傳下去。

當然，這些橋段都是迪士尼為延續系列的商業考慮，基本上所有有遠見的人，都明白承傳的重要性。可是，偏偏香港卻反其道而行，除了肆意恐嚇打擊年輕人，老人們又戀棧權位，剝奪一切上流的發揮機會，現在就連電影都設下重重關卡，非勒死你不可。

今年就連燭光都不准點起，甚至室內亮起電子燭光，都被予以警告，香港的薪火似乎已牢牢被困，不再相傳。

不過，星星之火，你萬萬想不到，南京竟有大學生敢於反抗，貧富差距又衍生年輕一代用「躺平」作極限消耗戰，而香港年輕人又十分爭氣，迅速在電視、音樂、YouTube湧起新力軍，逆襲一眾影視老前輩，橫掃廣告界，更迫使香港各界老人近期忽然重視年輕人，原本聲言要放棄新一代的集團都要轉軚，而政治人物又要靠攏姜濤扮貼地。

留下來的人，請繼續在各自崗位上奮鬥，每一個拼搏故事都會感動後來者，正如《Star Wars》經典對白「The Force is strong with you」，原力藏在每一位當中。

程凱

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