新一批通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，財政司司長陳茂波在網誌表示，iBond超過71萬人申請，比去年發行的一批債券大幅增加55%；初步認購總額超過545億元，比去年多40%，兩者都創出2011年發行以來的新紀錄。基於認購反應理想，發行額會由原來的150億元，調高至200億元。

在循環配發機制下，71萬人瓜分200億元額度iBond，假設每人認購3手以上，則每人最多只穩中2手。iBond預計在本月21日公布配發結果，本月23日正式發行，翌日在聯交所上市。

他又預告，繼發行iBond後，會緊接在月底公布新一批銀色債券（Silver Bond）的發行詳情。財政預算案早前公布，今批銀債發行額將不少於240億元，而合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲。

至於全城期待的5,000元電子消費券，陳茂波重申籌備已在最後階段，稍後將公布計劃詳情，包括登記手續及發放安排，並預計下個月開始接受登記。

他並指，隨著防疫控疫工作漸見成效及接種疫苗的人數持續增加，過去一年半受疫情打擊的本港經濟，也正逐漸重拾動力，生產總值回復增長的同時，就業市場亦見改善。失業率在今年初上升至7.2%的近十七年高位後逐步回落，按近月的改善速度，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平，但與疫情前幾近全民就業的狀況相比，還是有很大距離。

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