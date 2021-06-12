「岳少」林建岳出名交際強、朋友多，但人生精彩歸精彩，旗下公司股價一直表現呆滯，唯有億京集團主席余卓兒對麗新系股票情有獨鍾。

麗新系多年來也被億京的余卓兒纏住，雙方關係非常微妙，後者常常「買爆」麗新公眾持股量，因為根據上市規則8.08（1）（a），上市公司至少有25%由公眾人士持有，否則可能要停牌，而這個情況過去也發生過幾次。

火燒葫蘆谷，司馬懿也能死裏逃生，靠的是一場雨。對於林建岳來說，這場「雨」很可能就是合和因2019年的私有化而債台高築，以致最終要賣走九展削債，再「吸引」到億京入局。根據《星島》報道，億京的余卓兒本來夥同信置（083）與資本策略（497）組成財團，欲以105億元鯨吞九展。豈料與林建岳關係密切的信置，據報最終沒有參與收購，背後所為何事，外人無法得知，但客觀效果是，余卓兒為促成收購，可能要用更多錢。

余卓兒傾巢而出，林建岳的麗新國際（191）就有機可乘，宣佈供股集資4.4億至4.53億元，攤薄余卓兒的股權。方案是2供1，毋須股東批准，發行1.96億股或2.02億股供股股份。值得留意的是，麗新國際供股價是2.24元，較公佈前收市價大折讓65%，更較綜合資產淨值（NAV）約55.274元折讓約95.9%，折讓比例誇張得猶如「老千股」，但奈何無法制止，一來供股比例只是二供一，增加股本剛好50%，不用股東批准，二來攤薄比率計算是用市價非資產淨值，故攤薄比率僅21.7%，仍較監管當局設定的25%為低。

螳螂捕蟬，黃雀在後，余卓兒多年來儲貨，沾手麗新系多隻股份，包括麗新國際、麗新發展（488）、麗豐發展（1125）、豐德麗（571），今次若不跟供，拿出約2億元，恐怕就會被攤薄。如果進而增持不足1%並提出全面收購，根據收購守則內的連鎖關係原則，余卓兒亦同時需要對旗下五間上市公司進行全面收購。

今次他被請君入甕，似乎看漏了林建岳圈子的威力，忘記了黃志祥與林建岳關係非淺，當年同時是香港文化產業聯合總會的董事；也忘記了接受訪問時，《星島》新主人已經是佳兆業（1638），而不再是不時會調侃和嘲笑親家的那位何先生了。

十一少

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