亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下私人太空探索公司 Blue Origin 拍賣下月首次太空旅行團的其中一個太空艙座位，最終以2,800萬美元成交（折合約2.184億港元）。

貝索斯早前宣佈，將於7月20日與其弟乘搭旗下Blue Origin的New Shepard 飛船首次飛往太空，而太空旅行團的其中一個太空艙座位已於周六舉行拍賣。

Blue Origin 發聲明稱，是次拍賣以現場電話形式舉行，起標價為480萬美元（折合約3,744萬港元），競投價不到4分鐘已突破2,000萬美元，最終由一位未公開身份的買家以2,800萬美元投得座位，將會與貝索斯上太空。買家身份將會稍後公開，而是次拍賣所得的款項將用於慈善用途。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略