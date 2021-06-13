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貝索斯下月乘自家火箭遊太空 神秘買家逾2億中標機位

21分鐘前
亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。
(資料圖片)

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下私人太空探索公司 Blue Origin 拍賣下月首次太空旅行團的其中一個太空艙座位，最終以2,800萬美元成交（折合約2.184億港元）。

貝索斯早前宣佈，將於7月20日與其弟乘搭旗下Blue Origin的New Shepard 飛船首次飛往太空，而太空旅行團的其中一個太空艙座位已於周六舉行拍賣。

Blue Origin 發聲明稱，是次拍賣以現場電話形式舉行，起標價為480萬美元（折合約3,744萬港元），競投價不到4分鐘已突破2,000萬美元，最終由一位未公開身份的買家以2,800萬美元投得座位，將會與貝索斯上太空。買家身份將會稍後公開，而是次拍賣所得的款項將用於慈善用途。

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