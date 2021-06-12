【本報訊】美國戲院股AMC月初帶起新一波挾空倉潮，影響已不只股價大上大落，更在改變信貸市場和基金生態。標普近日為業務未見曙光的AMC上調評級，「因其在散戶強勁需求支持下具備發行新股的能力」。彭博引述巴克萊數據指，沽空機構大舉撤退，本有43隻股票遭沽空相當於三成股權，最新跌至18隻，按金額計更急降80%至50億元（美元．下同）。

本月1日，AMC獲基金Mudrick Capital宣佈認購配售新股，每股作價27.12元，成功集資約2.3億元。事後，標普上調AMC的信貸狀況，指AMC能夠通過配售股份，籌集億元計資金，並特別提到散戶強勁的需求，且正向可持續的財務結構邁進。

分析員需考慮Reddit因素

StoneX Financial Inc信貸分析員接受彭博訪問時指出，對於AMC這類機構，難以不把討論區Reddit號召買入下可引致的股價升值納入考慮因素，尤其AMC等公司有能力把這種「估值」變現。

彭博統計，羅素3000指數年初至今升幅為13%，同時美股有726間上市公司可歸類為「殭屍股」，這些公司的盈利連利息開支都覆蓋不了，卻隨着年初爆發的首波挾空倉潮，至今平均升30%，甚至進入美國破產法第十一章程序的股票波幅更顯著，網絡基建公司GTT便是其一，本來跌至1元水平，但吸引了Reddit用戶的注意，該股於本月2日曾高見4.75元。

挾空倉盛行下，令有份做淡的金融機構損手。就算以平價認購AMC股權的Mudrick Capital，雖然從股票贏錢，但為了對沖AMC下跌風險，同時沽出許多行使價在40元或以上的AMC認購期權，豈料沽出AMC股權後，股價升勢不止，令Mudrick Capital要認輸平掉期權倉位，以至整體倒蝕5.4%。

AMC上周五收報49.4元，按周升3.1%。彭博形容，Reddit用戶拉高了AMC和GME等「殭屍股」的股價，把它們從深淵中拯救起來，企業融資的教科書越來越有需要為「網紅股」獨立開一章節。