今年5月恒指升1.5%，沒有出現「五窮」，科技指數和國企指數在5月則跌2.5%和1%。恒指能夠保持不失，全靠傳統舊經濟股支撐大局。

恒指在4月底升穿29400點，及至5月中一度跌穿28000點，6月初又重上29400點。若投資者能夠把握機會，在「五窮月」趁低入市買股收息，之後個別股份如恒地（012）、萬洲（288）、吉利（175）、中海油（883）等已由低位回升一、兩成，可謂財「息」兼收。

過去10年（2011年至2020年），甚至20年（2001年至2020年），恒指由1月至3月，很大機會向下。惟2015年和2017年是例外，恒指由2015年1月至4月，連升4個月；2017年更由1月連升8個月，到9月才稍為回落。至於每年4月，恒指多數上升，過去10年只有2014年微跌，過去20年亦只有3年下跌。

每年5月，恒指多數下跌，過去10年（不計今年）有8年下跌，過去20年則有14年下跌，故此下跌機會超過70%。至於6月，過去10年有5年下跌，過去20年則有8年下跌，而過去10年或20年的6月，平均回報均是負數。這個「五窮六絕」的現象，與大量恒指成份股在5月和6月除淨有關，股價因扣減派息而下跌，拖累恒指亦下跌。

每年7月，或許投資者忘記之前兩個月成份股因除淨因素而下跌，在7月趁低吸納，令股價回升，過去10年恒指只有3年在7月下跌，過去20年亦只有6年在7月下跌，以歷史數據推算，「七翻身」的機會高達七成。

恒指8月則多數跌，傳統智慧指基金經理放假，令成交萎縮，過去10年有7年8月恒指下跌，過去20年則有12年。至於9月，恒指升跌沒有明顯方向；但若然在9月底入市，持貨至12月底，最後一季恒指多數升，傳統智慧指基金經理會粉飾櫥窗，推高股市以爭取更多花紅。

若按照過去恒指各月份表現，投資者年初便應預留資金趁低入市。到4月趁高沽出部份存貨，預留多些資金在5月及6月低吸。到7月又再趁高沽貨，等8月再低吸。然後持貨至年尾，之後再減持，在新的一年再趁低吸納。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人