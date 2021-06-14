端午節長假期無損樓市熾熱氣氛。據中原統計，十大屋苑於3天長假期錄得23宗；而周末則錄得20宗成交，按周微升5.3%，其中沙田第一城長假錄得6宗交投，冠絕各區藍籌屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場交投熾熱，本月短短兩星期已錄過千宗成交，料本月一手成交可達最多2,500宗高水平。有部份新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投；隨着本港疫情持續穩定，市場上利好消息較多，樓市持續健康發展，料月尾中原城市指數（CCL）有望升穿190點。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港二手市場睇樓量及交投繼續保持暢旺，過去周末成交宗數與上周末相若，皆因大量筍盤早前已被市場消化，現時部份業主叫價硬淨，買家議價空間自然下降，變相減慢二手入市步伐。加上一手新盤市場火熱，難免搶去二手市場焦點，但預料未來一二手市場會互相輝映帶動，部分新盤向隅客更會轉向二手市場。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大屋苑累錄19宗二手成交個案，較上周末的20宗減少1宗或5%；端午節三天假期則合共錄得26宗買賣。

廖偉強指出，二手市場氣氛繼續暢旺，睇樓量表現不俗，過去周末日的成交宗數與上周末相若，主因是現時業主叫價轉趨強硬，議價空間相對較少，自然拖慢二手成交速度。再者市場上多個新盤輪番登場，難免搶占樓市焦點，短期內一手市場將繼續主導樓市。廖氏強調，預料樓市氣氛會繼續保持熾熱，同時在新盤熱銷帶動下，未來會有向隅客流入各區二手市場，一二手市場交投將互相輝映帶動。

美聯物業黃錦瀚稱，沙田第一城2房再現「6字頭」，16座中層G室，實用面積327方呎，以611萬元易手，呎價18,685元。

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