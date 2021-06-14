全球貨櫃輪運價越飆越高，預期短期內將反映於各種零售貨品價格上。據Drewry Shipping數據，目前一個40呎貨櫃，由上海運往荷蘭鹿特丹，運費已升至紀錄高位10522美元，較過去五年旺季均價高5.5倍。

運價大幅上漲，主要由於需求增加、貨櫃短缺、碼頭飽和、以及太少貨船及貨櫃碼頭員工。近日中國疫情轉差，令情況更為嚴峻，特別是長途航線，以上海運往荷蘭鹿特丹為例，運費較運往美國西岸高出67%。

英國大型玩具店The Entertainer創辦人兼行政總裁Gary Grant，接受彭博訪問時表示，近日運費狂飆，令玩具業陷入前所未有的困境。他表示，決定停止由中國進口巨型熊啤啤，否則必須因應貨運成本增加，令玩具要加價一倍。

哥本哈根諮詢公司 Sea-Intelligence 的行政總裁Alan Murphy表示，對於一些價值較低的家具製造商來說，運費現在約佔零售價值的62%，「你根本無法生存，有人損失慘重。」

全球正面臨通脹升溫之隱憂，運輸成本大幅增加，勢將加劇通脹。據滙豐估計，過去一年集裝箱運輸成本增加205%，或會使歐元區生產商價格上漲2%。歐洲托運人委員會策略關係經理Jordi Espin接受彭博訪問時表示，由於秘魯的鳳尾魚運費較高，因此基本上已停止進口到歐洲，另外歐洲橄欖種植者，再也負擔不起向美國出口的費用。他又指，部份歐洲企業甚至採取另類極端方法，以節省運費，例如使用貨櫃車隊，自中國輸入汽車零件、單車、滑板車等產品。

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