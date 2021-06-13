許家印旗下恒大（3333）近日爆出被供應商追數、劈價賣樓，更傳遭中國監管機構調查與盛京銀行（2066）的交易，令外界擔心去年「回A」危機解決後，再出現另一波爆煲風險。恒大系股、債價格顯著下滑，多筆美元債創下自去年9月新低，單計恒大系4間本港上市公司，最近兩周市值已蒸發逾1,670億元，減債策略是否成功為恒大生死存亡之關鍵。

內媒於上月27日報道，恒大與盛京銀行之間的千億元交易遭中銀保監調查，銀行被指透過直接或間接渠道向恒大輸血，包括集中持有大量恒大債券，隨後網上流傳多個與恒大有關的消息，包括恒大到期票據兌付嚴重逾期，部份地區以低至5折劈價賣樓，例如珠海樓盤由220萬元人民幣，減至120萬元人民幣。

恒大發言人回應時承認有部份商業票據未能找數，但就指劈價盤僅限於貨尾樓，與盛京金融業務合作合法合規，但市場仍憂慮恒大陷入財政危機，即使主席許家印出面承諾減債「穩定軍心」亦無補於事。

恒大股價自去年7月高見28元後持續尋底，傳出遭銀保監會調查後，上周更跌穿12元水平，周五收報11.22元，由高位計累挫六成，市值蒸發逾2,200億元；同系股價亦見疲弱，恒大汽車（708）於2月曾高見72.25元，近日股價已斬半，周五報32.3元；恒大物業（6666）年初高見19.1元，高位累挫53%，周五報8.9元；恒騰網絡（136）則由2月高位跌60%。

據彭博數據，票息7.5%、2023年到期美元債周五跌1.9美分至75.22美分；恒大2025年到期、票息8.75%的美元債周四曾跌3.5美分至69.9美分；2023年到期，票息6.27厘的境內債「19恒大01」跌4.75%至78.58元人幣，多筆境內外債券均創自去年9月新低。

恒大是全球負債最多的地產公司，早前外媒報道，恒大涉及的潛在風險，已經受到中國監管機構關注，並要求銀行對恒大債務的進行新一輪壓力測試。恒大同時急忙「救火」，許家印於6月3日承諾將加快落實減債計劃，有息負債於6月底將降至6,000億元（人民幣．下同）以下，三度進行股票回購，涉約5億港元。

年內資金流料夠還短債

恒大早年以高負債策略快速擴張，由廣州龍頭一躍成房企全國銷售冠軍，槓桿比率為內房龍頭中最高。不過，自從去年中央收緊內房融資，並設立「三條紅線」後，全踩紅線的恒大降債壓力倍增，去年10月更流出一份「懇請」文件，請政府支持准許將地產業務借殼內地A股深深房上市，否則將導致現金流斷裂，令外界關注其降債步伐能否達到監管要求。

翻查過去五年年報，恒大雖然力降負債，惟總負債仍逐年遞增，截至去年底，恒大總負債達19,507億元，較2016年暴增68%。至於有息負債，去年上半年高峯時達8,355億元，至年底已減至7,165億元，年內減少近1,200億元，淨負債率亦由2017年高峯的184%，逐年下降至153%，仍超出監管要求的100%以下；剔除預付的資產負債率則達76.7%，高過要求的70%以下。

短期債務方面，截至去年底，恒大於1年以內須還款3,355億元，佔總借款的46.8%，其中包括6月28日到期的94億元境外美元債，1至2年須還款1,666億元，佔總借款的23.3%；而期內現金總額僅1,807.4億元，現金短債比為0.53倍，低於紅線要求的1倍以上。

儘管恒大全踩三條紅線，據以往售樓表現，料資金流足夠以應付短期負債。集團去年合約銷售額7,232.5億元，銷售回款6,531.6億元，銷售回款率達90.3%；今年首5個月累計，恒大合約銷售達2,851.6億元，已完成全年銷售目標7,500億元的38%，銷售回款2,507.4億元，回款率為88%，若集團能達成目標，即至少有逾6,600億元的資金回籠。

許家印亦積極分拆公司減債，他曾稱今年將分拆旗下房車交易平台房車寶赴美上市，市場料估值約1,300億元，已引入逾百億元戰略投資，另外恒大童世界、恒大冰泉亦在上市計劃當中。

分析：或需花費更多時間降債

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，雖然恒大等大型房企「踩界」情況嚴重，資金面看似十分緊張，但其銷售成績理想，亦可透過其他項目進行融資，包括房車寶、恒大冰泉及文旅業務等，不擔心會出現倒閉情況，惟料恒大或需花費較預期更多時間完成降債目標，今年僅能完成一條紅線轉綠。

他解釋，今年內房市況波動，令內地30至40強的房企發債成本大增，不過由於恒大債券十分另類，主要依靠許家印的朋友圈認購，相信有助減低拋售風險。現時中央高調針恒大的債務問題，旨在對市場釋出警號，加強收緊房企融資，加上內地今年實施「集中供地」後，內房企業的資金需求增加，料中小型房企將受較大影響，未來的生存空間進一步被壓縮。

他又指，隨着全球流動性氾濫，加上財富效應影響，內地樓價會加快上升，中央政府為抑壓樓市，必然將加大調控力度，例如調升房貸利率、控制地價及增加房產稅等，預期下半年內房板塊將呈上落格局。

恒大早前就各項傳聞發聲明澄清，與盛京銀行開展的金融業務均符合國家的相關法律法規，公司成立25年以來，從未出現過借款利息晚付、本金逾期歸還情況，又稱生產經營一切正常，現金流穩健，對刻意製造恐慌、惡意造謠者，將依法追究法律責任。

押注恒大股債出事 累大劉身家縮水

恒大股價下瀉，許家印的身家大幅縮水，連帶一班好友當災，尤其是十分支持恒大股債的「大劉」劉鑾雄及其妻子陳凱韻「甘比」。據彭博報道，許家印身家縮水至不足200億美元（約1,552億港元），較去年高位下跌逾半。同時據福布斯實時富豪榜，「大劉」身家約136億美元，與去年4月高位163億美元，已縮水27億元（約210億港元），部份與購入大量恒大股債有關。

大劉是許家印於「鋤D會」內的老友，更是恒大的主要股東。2009年恒大上市時許家印為了撲水，認識了新世界創辦人鄭裕彤、劉鑾雄、有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地（1224）主席張松橋及英皇主席楊受成等好友，大劉便開始投資恒大至今，截至去年6月底，大劉的上市旗艦華人置業（127）持8.6億股恒大股份，甘比個人亦持3.15億股，共持恒大約9%股權，以恒大周五收市價11.22元計，市值近132億元。

大劉近年淡出財金界，將投資業務及華置交由甘比打理，依然鍾情投資內房股債，去年向華置購入價值1.42億美元的恒大票據，斥資45億元入股旗下恒大物業（6666），持4.97%股權，又斥30億元入股恒大汽車（708），持1.87%股權，雖然受連串消息影響，恒大系股價疲弱，以兩間公司周五收市價計市值約107億元，賬面仍賺約32億元。

雖然投資恒汽及恒大物業股份賬面仍有賺，但華置手持的股債則錄得虧損，只可靠利息收入幫補。據華置最新年報，其持有的恒大股份按年跌逾30％，錄得未變現虧損約57.6億元，而其出售的恒大債券，錄得已變現虧損7,700萬元，不過兩者分別有20億元及1億元利息收入。截至去年底，華置持有六隻恒大債券，票面息率介乎8.75厘至13厘，現價暫蝕逾千萬元，但利息收入已有5,550萬元。

另外，是次被捲入調查交易的盛京銀行（2066），大劉亦是主要投資者之一。華置於2016年時以每股12元購入盛京銀行5.77億H股，於2017年初華置再將盛京股份賣給甘比，估計要蝕逾23億元；去年初甘比以平均每股6.5元減持9,000萬股盛京銀行H股，持股由8.42%降至4.57%，毋須再披露持股。

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