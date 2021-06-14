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Elon Musk再出口術！Twitter一句話 Bitcoin衝至近4萬美元

1小時前
Elon Musk指Tesla只出售手上10%比特幣，以確保比特幣可在不影響市場情況下輕易套現。

Elon Musk的發言，又再觸動比特幣市場的神經。今次佢表示，假如挖礦能使用更多清潔能源，Tesla網上商店將會重新接受比特幣付款。

Cointelegraph於Twitter上發帖，引述南非富豪，資產管理公司Sygnia行政主席Magda Wierzycka，批評Elon Musk將比特幣價格舞高弄低，透過Twitter操縱市場，應受美國證券交易委員會的調查。

此帖一出，惹來Elon Musk反擊，回覆指Tesla只出售手上10%比特幣持貨，以測試比特幣可在不影響市場情況下輕易套現。同時，當礦工挖礦時，能夠可持續地有一半耗電來自清潔能源，Tesla網上商店將會重新接受比特幣付款。事實上，Elon Musk早前曾否認曾沽出比特幣。

Elon Musk發言後，比特幣價格隨時飆高，據交易平台幣安，比特幣最高見過39,800美元，以太幣最高見2,548美元。

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