Elon Musk的發言，又再觸動比特幣市場的神經。今次佢表示，假如挖礦能使用更多清潔能源，Tesla網上商店將會重新接受比特幣付款。

Cointelegraph於Twitter上發帖，引述南非富豪，資產管理公司Sygnia行政主席Magda Wierzycka，批評Elon Musk將比特幣價格舞高弄低，透過Twitter操縱市場，應受美國證券交易委員會的調查。

此帖一出，惹來Elon Musk反擊，回覆指Tesla只出售手上10%比特幣持貨，以測試比特幣可在不影響市場情況下輕易套現。同時，當礦工挖礦時，能夠可持續地有一半耗電來自清潔能源，Tesla網上商店將會重新接受比特幣付款。事實上，Elon Musk早前曾否認曾沽出比特幣。

Elon Musk發言後，比特幣價格隨時飆高，據交易平台幣安，比特幣最高見過39,800美元，以太幣最高見2,548美元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略