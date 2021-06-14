某機構報道香港過1000萬元資產的富豪超過50萬 ，上了新高。這看似跟普羅大眾的理解很有出入，明明百業蕭條，很多人失業，為什麼疫情之下，有錢人的數量不跌反升。

話雖如此，我相信某機構甚至可能低估了現實有錢人的數量。香港出現移民潮，能夠移民的人，至少都是中產以上，當中不乏過千萬資產的人。這一兩年，有錢人螞蟻搬家地離開香港，但富豪人數依然上新高，可見富者越富，貧者越貧。

在資本主義社會，貧富懸殊是必然發生的現象，當經濟出現危機，政府必定放水。當市場流動性大增的時候，持有資產的人只會越嚟越有錢，打工仔薪金購買力會越來越低。

今次放水，主要有兩大資產陣營受惠，第一是美股，第二是加密貨幣。加密貨幣非一般銀行體系內的東西，如果考慮埋加密貨幣富豪那麼真實的有錢人數量必然更多

香港人是經濟動物，比起世界各地其他人，我們更加懂得投資。在亂世之下，懂得投資已經變成左必須要的生存技能。即使你移民海外，也有機會接觸美股，畢竟美股是世界性市場，四方八面的資金也參與其中。

如果要說香港人必須要具備的生存技巧，我覺得是投資。當香港或世界再出現另一個災難的時候，只要把握到這個技能，我們就能夠好好繼續生存落去。

渾水

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