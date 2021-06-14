●五菱汽車（305）宣佈，旗下柳州五菱汽車工業與浙江蜂網集採就可能進行之集中採購合作項目達成戰略合作協議。蜂網集採為一獨立第三方，由順豐速運、申通快遞、韻達速遞、圓通速遞、中通快遞和浙江省杭州市桐廬縣人民政府共同發起成立，旗下設立中國快遞物流裝備物資集中採購交易中心，去年5月在桐廬正式運作。通過線上線下結合模式為快遞物流企業與裝備物資供應商提供採購信息、銷售渠道和配套服務。

今次達成集採合作旨在打造面向未來的新能源汽車產業鏈，共同推動新能源物流車在快遞行業的普及應用，力爭至2022年12月底前累計完成集採中心平台車輛銷售10,000台。

●醫思健康（2138）預期，4月份銷售額將錄得不少於2.3億港元，按年升幅不少於75%；月內中國內地診所及服務中心之銷售額較去年同期升幅不少於 55%。董事會認為，集團的整體運作和財務狀況保持穩健，對未來數個季度的業務表現持樂觀態度。

●近期破頂的先聲藥業（2096）公佈，集團與G1 Therapeutics, INC.（G1）合作的創新藥注射用Trilaciclib增加新適應症的臨床試驗申請已獲中國國家藥品監督管理局批准，可與合作夥伴G1開展一項評估Trilaciclib或安慰劑在一線或二線接受吉西他濱和卡鉑化療的不可切除的局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌患者中療效的三期、隨機、雙盲研究。

●火岩控股（1909）宣佈，於泰國已推出連繫遊戲用戶與商店的獎賞積分平台的公開測試，遊戲用戶可以把遊戲中的成績及金幣跟其他用戶進行互動，及賺取平台積分換取更多商店優惠，獎賞積分平台目前已成功吸引超過15萬用戶參與，隨獎賞積分推廣業務的展開，公司相信會在正式推出時能吸引更多用戶。

公司計劃在年內於新推出的獎賞積分平台陸續推出其他互動功能，包括利用區塊鏈技術，使遊戲用戶以平台獎賞積分跟其他用戶交換遊戲道具或商店禮品，提升遊戲用戶的粘性，並希望吸引更多商店合作參與獎賞積分優惠計劃，擴大集團收入基礎。

董事會認為，泰國獎賞積分平台及遊戲的用戶數量持續增加，功能逐漸完善， 建立遊戲與獎賞積分平台一站式生態圈的獨特定位，既可提升用戶流量，未來亦成為業務新的增長動力，未來會陸續於南美及其他東南亞地區複製泰國市場的經驗。

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