【本報訊】香港樓價破頂在即，近年扮演撐起本港樓市角色，坊間稱為「新香港人」的內地新移民亦加快步伐搶樓；單計今年上半年開售的多個新盤，便湧現大量內地拼音名的人士，平均比例為兩成。黃竹坑站上蓋晉環，更多達三成半買家的姓名為內地拼音，總值近45億元，料為近年最多「新香港人」接貨的新盤。

在晉環買家中，包括一名內地新移民女富婆，豪擲5億元購入山頂Mount Nicholson後，更掃入10間晉環單位，單計雙倍印花稅料已高見4,000萬元。

本港樓市連番受政治事件、疫情等衝擊，惟樓價仍然高踞不下，甚至向歷史高位步步進逼，其中有分析認為，早年移居香港的內地人，當取得香港永久居民身份成為「新香港人」後，便毋須支付樓價30%辣稅入市，近年更成為本港樓市主要支持。

新香港人半年買新盤325伙

據本報統計，截至本月9日，今年上半年開售的其中6個主要新盤，共錄得逾1,400宗買賣登記，當中325伙買家的姓名為普通話拼音，比例逾兩成；當中佔比最高為晉環，登記售出的約542伙中，多達192伙買家姓名為內地拼音，比例高見35%，樓價總值接近45億元，即平均每伙2,344萬元。查冊顯示，他們的姓氏包括ZHANG、XIE、SHEN等。

內地人經常被指「搶貴」香港樓價，其購買力無疑高於本港一般上車客。以晉環為例，大約有111個單位由42名大手客買入，涉資逾24億元，料為歷來最多大手客新盤。值得留意的是，相關大手客均以私人名義入市，假設他們並非首置客，即111個單位需徵收15%雙倍印花稅（DSD），稅款料涉約3.6億元；而在42名大手客中，則有21名買家的姓名為內地拼音名，涉及56伙單位，佔整體大手客一半，樓價合共12.4億元。

若在大手群組細分，購買兩伙的買家，有29人；購入3伙的大手客，有9人；而購入4伙的大戶，有4人。本報更發現一名神秘「超級大戶」，前後掃足晉環10個單位，包括1間2房及9間3房，樓價近2.7億元，以總實用面積8,233方呎計，平均呎價3.26萬元，每個單位均需向政府繳交15%雙倍印花稅，涉及4,000萬元。據土地註冊處資料，買家為邱明靜（Qiu Mingjing），身份證為M字頭，即為2011年8月1日起開始簽發的身份證。

富婆去年已擲5億買山頂盤

另一方面，邱氏去年6月更曾一筆過、豪擲5.33億元，買入Mount Nicholson一伙實用面積4,500方呎分層戶；而項目早前拆售車位，邱氏亦以1,011萬元購入1號車位。有豪宅經紀指，該名女富婆背景神秘，並沒有現身售樓處，只是授權其他人代簽。

翻查資料，邱明靜名下有一間註冊公司，目前持有何文田豪宅Kadoorie Hill一單位，為其於2012年斥3,672萬元購入。