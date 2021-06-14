佬編有個比較冷門的癖好，就是喜歡著舊波鞋。

以前買完新波鞋，會馬上穿上去到處走，走公園走小巷，為的就是盡量把波鞋穿舊。有時無法整舊對鞋，更加會故意自己踩幾下整舊。當別人在煩惱如何保障波鞋簇新的時候，佬編在擔心對鞋睇落太過新淨。

對於白鞋，更加如是。明白sneaker heads對波鞋的潔白追求，但佬編還是覺得，黃黃舊舊的白鞋比較睇得慣，好像攬慣了的枕頭或公仔上，累年積落的霉味和舊斑。親切感才是成件事的重點。自己第一次買鞋買的Adidas Superstar，到鞋子literally成對崩潰了，才捨得丟掉。

親切感的來源，是與波鞋相處的片段。右鞋面上那灘淺啡色，是一個劇熱早上，一杯熱奶茶莫名奇妙倒桌自殺的證據；左鞋側的小破洞，是一次踩單車，兩秒間造成的。第一秒是波鞋親吻了單車鏈，下一秒是佬編屎忽親吻了石屎路面。

波鞋承載了這些記得的柒事以外，也承載了自己的生活歷史。鞋踭總是磨走一角，因為自己走路慣了腳踭著地。黑色的鞋身帆布總帶著粉紅色的神秘，是因為老媽子暪著自己，把不應該洗的波鞋拿去洗掉，還不小心落了漂白水。

佬編喜歡有故事的波鞋，喜歡與自己有故事的波鞋。所以Golden Goose，很抱歉，你們的舊化波鞋很出名，但我們註定無緣。那些專門幫波鞋做舊的職人單位，但願我們可以在另一個場合相遇。

佬編會繼續自己的變態喜好，把一雙又一雙的純潔波鞋親腳玷污，調教得它們身上就只有我的味道。一日是我的波鞋，終身都是我的波鞋。

佬訊

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略