【NEWS財經專訪】

樓價高企、育兒負擔沉重、教育競爭激烈，「三座大山」令中國人再不敢多生兒育女。「六．一」兒童節前夕，中共政治局突然宣佈實施三孩政策，標誌中國人口政策轉為鼓勵生育。一眾三孩概念股當日飆升，但股價普遍只是一日遊，現在多數股份更加倒跌。

三孩政策概念股炒風如此短癮，顯示市場並不看好政策效果，更有內地經濟學家對未來人口狀況感到悲觀。

5月31日，中共中央政治局宣佈，指為應對人口老化，將實施一對夫妻可以生育三個子女政策及有配套支持措施。

大行：宜降生育成本

多隻三孩概念股當日聞風起舞，生產嬰童用品的好孩子（1086）升幅超過三成，從事輔助生殖的錦欣生殖（1951） 、貝康醫療（2170），以及育兒網站寶寶樹（1761）的股價均升一成以上，生產嬰兒奶粉的中國飛鶴（6186）就較遜色，只升3%。不過，上述股份翌日就開始大幅回落。只有從事坐月及產後恢復的愛帝宮（286）越升越有，至今股價已翻倍。

麥格理發表報告指，內地將二孩政策放寬至三孩短期不會提升生育率，認為政策應聚焦於鼓勵結婚，並降低生育、育兒及教育成本，預料短期內社交網絡、孕婦及坐月等為受惠行業。

國泰君安亦發表報告指，相關政策有望增加新生兒每年150萬個以上，但難以寄望生育率大幅提高。中國婦女生育低迷，主要是因為女性就業率高，而中國托幼機構數量奇缺，3歲以下兒童的入託率僅有5.5%，遠低於OECD國家35%的平均水準。望子成龍又導致中國家庭的教育成本遠遠高於其他國家；而由於樓價和出生率成反比，中國主要城市樓價與收入比率在全球名列前茅，進一步壓制生育欲望。

內地之前已經開放二孩，但無助挽回出生人口下跌的趨勢。一孩政策在2015年尾正式結束，，2016年出生人口增加131萬，達1,786萬；但之後隨即又再逐年下滑，至2020年出生人口跌至只有1,200萬，比前年跌18%，較全面放開二孩之前的2015年，更跌27%。

為維持人口數字不跌，平均每位婦女至少需生育兩個子女，但去年中國的總和生育率（即在可生育年齡婦女的平均生育數字）已跌至1.3，屬於極低水平，甚至較人口老化問題嚴重的日本還要低。

2058年料逾4億長者

內地經濟學家任澤平認為，以目前趨勢，中國人口即將開始萎縮，陷入「未富先老」困局。2050年中國65歲及以上人口將達3.76億，2058年達4.14億的峯值，屆時大致每3個中國人中，就有1個65歲以上的老人，將出現一系列嚴重的社會問題。他建議，必須加大政策力度鼓勵生育。