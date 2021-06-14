樓市升溫，新盤頻現大手客掃貨。市場消息指，恒地（012）上水古洞高爾夫．御苑今天連環沽出4伙，總樓價6,139.416萬元，平均呎價1.48萬元。據知，買家為一位神秘富婆，今年以來密密在古洞掃樓，過去7個月已連掃23伙，涉資近4.4億元。

恒地營業(二)部總經理韓家輝稱，項目以現樓發售，持續獲買家追捧，今天連沽4伙分層標準戶，套現逾6,100萬元﹔4伙分層單位實用面積由961方呎至1,048方呎，3至4房設計，以招標形式售出，成交價1,416.621萬至15,93.405萬元，成交呎價14,741至15,204元。

發展商指，以上單位由同一買家購入，來自港島區，鍾情高爾夫．御苑環境清靜，加上現樓發售，看好大灣區發展優勢，投資潛力豐厚。高爾夫．御苑5月至今累售15伙，包括2幢獨立洋房及13伙分層戶，套現逾3億元。 全盤至今累售390伙，共套現逾46.8億元。

據土地註冊處資料，高爾夫．御苑8座8樓至26樓A及B室共16伙，今年3月以來獲同一名買家分批購入，成交價1,424.103萬至1,685.19萬元，總成交金額2.5億元，平均呎價逾1.5萬元，登記買家全為趙志芬。

去年11月以來，富婆在古洞買入最少23伙住宅物業，涉資近4.4億元，每次入市都要額外支付15%辣招稅，單計交稅已要逾6,500萬元﹔其買入御林皇府的兩幢洋房，毋須按揭Full pay買入，豪氣情況令人咋舌。

趙志芬背景神秘，有指為一名年約60歲、從事貿易生意的中港女商人，現居於中半山富滙豪庭一個市值逾1億元的豪宅。所謂春江水暖鴨先知，富婆早於去年11月已大手買入上水御林皇府3幢獨立屋，每間作價3,780萬至4,600萬元，涉資1.263億元，平均呎價1.4萬元。有區內代理透露，富婆認為區內樓價低水，抵買過港島區，故買完一間又一間，相信陸續有來。

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