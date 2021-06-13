【本報訊】新一批通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，財政司司長陳茂波在網誌表示，iBond超過71萬人申請，比去年發行的一批債券大幅增加55%；初步認購總額超過545億元，比去年多40%，兩者都創出2011年發行以來的新紀錄。基於認購反應理想，發行額會由原來的150億元，調高至200億元。

iBond發行額增至200億

在循環配發機制下，71萬人瓜分iBond 200億元額度，假設每人認購3手以上，則每人最多只穩中2手。預計在本月21日公佈配發結果，下周三正式發行，翌日在聯交所上市。

他又預告，月底會公佈新一批銀色債券（Silver Bond）的發行詳情。據早前公佈，今批銀債發行額將不少於240億元，而合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲。銀債與iBond最大不同處，是前者不會上市，若想提早套現，可向銀行或證券行申請以原價贖回本金。

至於5,000元電子消費券，陳茂波重申籌備已在最後階段，並預計下個月開始接受登記。

他並指，失業率在今年初上升至7.2%的近17年高位後逐步回落，很快可以回落到近一年前的水平，但與疫情前幾近全民就業的狀況相比，還有很大距離。