市場等埋BIG BOSS，全城關注美聯儲周二及周三舉行的議息會議，特別是會後聲明會否揭示官員對通脹及利率前景的最新睇法。
恒指假前收報28,842點，升103點，成交1,308億元，證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家一齊撐過悶市，繼續派心水股。同場加映唐牛披露歐國盃猛料tips，戰績可以參考佢facebook專頁。
想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，古天后和唐牛會同大家分析大市，同埋調教你嘅部署心法。如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube留言，最好講埋持貨價，方便專家解答。
午市急CALL｜等埋美國議息結果 古天后、唐牛教部署
日期：6月15日（二）
時間：12:45PM – 13:15PM
主持：Willa
嘉賓：證監會持牌人古天后
嘉賓：蘋果專欄作家唐牛
直播網址
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