白居二蜂擁入市，帶動未補地價二手成交。香港仔雅濤閣本月暫錄得2宗第二市場成交，最新有全海景兩房戶，成交呎價高達15,166元，創全港未補地價居屋呎價次高。

區內代理表示，雅濤閣3座極高層E室，屬頂樓之下的「鳳凰樓」，實用面積422方呎，2房間隔，坐擁香港仔避風塘全海景，剛以640萬元易手，呎價15,166元，買家為新一批白居二人士。原業主2018年1月以480萬元購入，持貨滿3年「SSD」鬆綁即沽貨，賬面獲利160萬元，升值33%。

資料顯示，雅濤閣1座高層D室，實用面積576方呎，今年2月以875萬元易手，呎價15,191元，為目前全港呎價最貴未補地價居屋。

香港仔公屋本月亦有4宗成交，利東邨佔3宗最多，餘下1宗為華貴邨。代理表示，華貴邨華禮樓高層10室，實用面積598方呎，獲白居二人士以438萬元未補地價買入，呎價7,324元，樓價創屋苑居二市場今年新高。原業主1998年斥29.78萬元入市，持貨23年升值近14倍。

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