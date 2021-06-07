AWS香港及台灣區銷售總監翁宇強表示，過往人工智能（Artificial Intelligence, AI）和機器學習（machine learning, ML）只用作學術研究，但現時則開始被商界廣泛應用，因為雲端技術興起，而且電腦算力愈來愈大，可以為客戶處理更多數據。據研究機構IDC，全球企業於2024年在AI的花費會達至1,100億美元，有很多公司正積極考慮加入AI和ML元素。

翁宇強以Amazon為例，公司近10年以ML預測零售市場需求，例如個別國家或地區對產品的需求，現時則開始配合深度學習（Deep learning）為新產品預測需求，該系統亦有開放予其客戶。現在AWS的客戶超過10萬，當中包括各國政府、企業、中小企和初創，行業亦橫跨健康護理、零售及金融服務等。

翁宇強續指，AWS提供的服務主要有3種，底層為軟件框架（Software framework），支援多種主流軟件庫，如Google開發的TensorFlow、Facebook開發的PyTorch，適用於有數據科學家，而又有計劃設立自家系統的公司；中層為ML服務，當中SageMaker為Amazon自家研發的ML開發平台，可以大量縮減客戶開發ML軟件的時間，另外AWS亦有軟件買賣平台，現在有991個軟件在平台上供買賣；頂層為AI服務，提供一系列可即時使用的功能，例如Amazon Rekognition可以分析圖片和影像等。

翁宇強說AWS去年已提供逾250個新AI功能，平均少於4小時多一個新功能，而AI在本地金融服務與零售有很大發展空間。在金融服務方面，AWS主要有5個應用場景，分別是處理文件、演算法交易（Algorithmic trading）、產品建議、欺詐偵測和顧客體驗，他以本地網上貸款平台WeLend為例，AWS則會協助WeLend分析客戶的社交平台等資料，從而再作貸款批核建議。

至於零售業方面，翁宇強指業內一向對產品需求預測、產品建議、完善供應鏈及快速取得數據等方面有需求，而AWS有提供相應服務，如提供平台予本地網購平台士多，建立自家產品建議系統等。

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