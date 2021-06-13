【本報訊】計劃生育過往被視為基本國策，現在政策180度大轉變，鼓勵生育預料將成政策最優先目標。由於之前實施二孩政策沒有成效，市場對放開三孩已難寄厚望，但中央今次提出的「配套支持措施」，反成關注焦點。

為鼓勵生育，政治局指，要加強適婚青年婚戀觀，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

國泰君安指，目前歐美韓日的鼓勵生育持政策主要有五種，包括現金補貼、稅收和住房支持、產假和職場制度、公共服務及觀念宣導；當中以現金補貼最為直接有效。政治局會議提及的措施，唯獨在其他國家效果最好的現金補貼類政策出現了缺位，是最大的遺憾。

嚴控課外補習

在不會派錢鼓勵生育情況下，預計中央在其他配套措施會加大力度。降低家庭教育開支方面，已見中央加快動作。5月21日，中央深改委會議要求嚴厲控制課外補習。中共總書記習近平6月7日在青海視察時表示，「學校不能把學生課後時間全部推到社會」，指學生在放學後補習是本末倒置。在政策打壓下，涉及課外補習的東方線上（1797）、新東方（9901）、思考樂（1769）等一眾內地教育股，在5月起股價受壓。