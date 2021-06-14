根據美國的衞星蒐集，地球在夜晚不是一個漆黑的星球。外國電視台有衞星現場看地球，因為電力發動晚上的街燈，加速人類在晚上的活動，地球不少地方晚上如一顆夜光珠，閃閃發光，有不少環保人士反對這些燈光在晚上燃點消耗電力，視之為光污染。

在下也是一個支持環保的人，但在風水術數之要求，往往不同於這些環保人士。在風水上，如果一個地方晚上可以日光如炬的光亮，是興旺之象，但是在古代，燃點燈光是一件非常昂貴的事情，晚上的燈光亮度也不是現代電視劇、電影那樣光亮。今日北韓就是一個缺乏街道燈光的好例子，因為北韓被美國封鎖制裁，為了省電，晚上是沒有街道照明。在衞星上北韓是晚上全國漆黑的國家，中國在改革開放前也非常類似，最適合這些極端環保份子居住。

在衞星中可見，地球上最光猛的地方，在北美洲是美國東岸及西岸加州，其次是日本及中國，而中國則是南方比北方光，南方又以珠三角及港澳最光。這些都整片的光源，其他國家都主要是在首都及大城市散布光點。

當今世界經濟的火車，正是以中美日分佔頭三位。這點與風水術數上之之要求吻合，如果某人家門前光亮會比較興旺，事業蒸蒸日上，所以形成古代豪家門前掛燈之俗，今天大家不妨在家門外開長明燈，如果飛星配合，對家運會有所幫助。

著名建築師及術數家蔣匡文

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