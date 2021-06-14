樓市續旺，多個新盤項目貨尾續錄承接。會德豐旗下西南九龍維港滙系列、啟德Monaco及筲箕灣Island Residence，單日合共沽出7伙，套現逾8,670萬元。

由會德豐及信置（083）等五大發展商合作的維港滙系列，最新連沽5伙單位，包括項目第一期2座22樓A室，實用面積794方呎，採用三房一套連多功能房及洗手間間隔，新近以2,285.52萬元成交，呎價約28,785元。

另集團旗下Monaco最新以1,710.2萬元，售出第2A座18樓B室，屬實用678方呎三房加儲物房戶型，呎價達25,224元。項目開售至今累沽363伙，佔可發售單位約91%，套現44.7億元。

至於Island Residence 29樓F室，實用面積393方呎，採用一房間隔，則以985.3萬元沽出，呎價約25,071元。

明寓撻定貨4,100萬沽 較原價高逾一成

佳明集團（1271）營業及市務總監顏景鳳指，何文田明寓3樓A室，實用面積1,310方呎，屬三房雙套連儲物室戶型，最新透過招標以約4,100萬元售出，呎價31,298元。

翻查資料，上述單位原於2018年10月以3,715.3萬元沽出，惟買家早前撻大定離場，料遭沒收10%定金，涉及371萬元；而最新成交價則較相關售價高出約10.4%。

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