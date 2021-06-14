美國迷因股（meme stock）近日展開復仇記，先由GameStop（GME）領軍，自4月底之173美元水平，升近一倍至6月高位344.66美元，上周五收市仍報233.34美元；AMC娛樂（AMC）緊隨其後，自4月底之10.2美元起步，升至6月初最高72.62美元，周五收報49.4美元。

據彭博整理數據，目前市值超過1億美元，沽空比率達15%或以上之股份接近230間，於過去一個月，當中超過八成股份錄升幅，平均升幅更達18%，遠遠拋離標普500指數，同期標普500指數僅錄升2.3%。

當中Clover Health（CLOV）、Workhorse Group（WKHS）、Geo Group（Geo）已獲散戶注目。以Clover Health為例，其自4月底之7.64美元，至6月9日最高見28.85美元，升幅達2.7倍，以上周計，股價三日內升逾兩倍；不過如閣下於6月9日高追並未止蝕，於過去幾日恐怕會愁眉不展，因其至上周五收市，已縮至報15.03美元，自高位計回吐近五成。

當然，絕非所有高沽空比率的股份，股價都可於過去一月有斬獲。沽空率達54%之PubMatic（PUBM），過去一月錄跌一成；Bitcoin概念股MicroStrategy（MSTR）沽空率達24%，惟股價亦報跌一成。生物科技企業Black Diamond Therapeutics（BDTX）沽空率17%，但股價更大跌逾五成。

Baskin Wealth Management投資總監Barry Schwartz接受彭博訪問時警告，沽空率高絕不代表買入就有錢贏，「你只是在玩火」。

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