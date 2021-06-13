【本報訊】中國放寬三孩政策背後，是中國正陷入人口老化危機。因內地強推一孩政策，導致出生率斷崖式下挫，令中國的人口老化問題相較其他國家更為嚴峻。在勞動力大減的情況下，急需轉型高增值產業，養活比例上急速澎脹的老人社群，然而這條出路卻因中西脫勾而被封死。最明顯的是高薪職位短缺，內地最高學府清華大學、北京大學的碩士生，也需屈就進入體制中最低級的街道辦。

美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽認為，內地因人口結構的劇變，無法繼續以往成功的經濟結構，「因為唔夠年青人，所以廉價勞工、密集勞動模式無辦法繼續。」

中美交惡 礙高科技發展

而要養活日益增加的退休長者，他認為內地急需發展高科技產業，惟中美交惡後，內地的科技發展速度將被煞停，「佢一路想搞高科技，例如大陸本來可以發展AI，但AI要靠高速運算的晶片，現在佢好難同西方合作。」

去年杭州一份公務員名單中，清一色是清華、北大畢業生，其中不少任職街道辦，如倉前街道辦事處、南苑街道辦事處，分別招攬了清華材料科學與工程碩士、北大地球物理學博士。如沒有特殊的際遇，只能升至科長，屬於鄉科級正職，對上還有縣級、廳級、省級，而以往這些名校畢業生，一般是嘗試應徵中央級、省級機構。

從網上、討論區所見，於街道辦工作的年薪約20至30萬人民幣，而官方指碩士、博士畢業的年薪可有35萬、38萬人民幣。