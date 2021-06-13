【本報訊】三孩政策暴露了內地人口老化的問題，生產力下降之餘，內地的社會保障危機亦不容忽視。2019年廣東省縣政府未有準時發放養老金，市政府就被一批長者包圍，隨着早已入不敷支的社保基金日漸「乾塘」，或會令內地社會更加不穩定。

或影響內地社會穩定

內地官方的社會保障口號不斷「縮沙」，內地網民指八九十年代的口號為「只生一個好，政府幫養老」，2000年後改為「養老不能全靠政府」，其後再改為「推遲退休好，自己來養老」。

宣傳口號一再倒退，因人口老化支出不斷上升，社保基金已經出現缺口，近幾年一直需要政府補貼，比重維持在25%左右。美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽指，西方國家應對人口老化的方法在中國不適用，「發達國家有成熟的金融市場，可以透過投資降低供款基數低的問題。問題係中國未開放，就算華爾街資金等住入中國，中國都唔隨便開放，政府控制嚴重，係中國嘅困局。」

根據政府去年的預算數據，社保基金出現6,200億元人民幣缺口。為了填補缺口，央企、國企於去年底前已按中央要求，將集團母公司10％的股權轉予社保。人行前行長甚至於去年底提出，將沒收的貪官財產都劃入社保基金。

內地虧空公款問題時有發生，官方公佈的存款、收入、支出亦未必真確。廣東省吳川市社保局原局長李志文於2018年被控受賄、濫用職權，而2019年吳川市就有一批長者，手持「還我養老金」的標語包圍市政府，讓社保基金「爆煲」的講法甚囂塵上。