G7峰會完結，只看到局勢會繼續惡化，看不到有穩定局面之用。美國近期擺出不少姿態，例如咁啱得咁橋在諾曼第登陸紀念日用軍機到台灣宣佈送疫苗，仿二戰時期與英國簽《新大西洋憲章》。而G7聯合聲明譴責中共破壞新疆人權和香港一國兩制，敦促徹查新冠肺炎起源，並提及台灣問題。

然後，拜登在記者會上就重申美國並非尋求衝突，法國總統馬克龍表示G7並非一個敵視中國的俱樂部，打個圓場。報道指會談期間，拜登呼籲他國家領袖發聲譴責中國違反民主的作為，強調要採取行動，其中加拿大、英國、法國大致同意。但當拜登和英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多力促以具體措施抗衡中國，德國、意大利和歐盟態度則猶豫，著重G7與中國的合作。

即係話譴責、擺姿態，歐洲願意，但落手做，歐洲有保留。問題就在擺大量姿態，然後畀人睇到你未講掂數。扯美國後腿者，仍然是德國。則這個姿態係可以帶來反效果。比如中共無論在一帶一路的佈局，還是在緬甸問題上強調以東盟模式處理，所為者兩個字：突圍。當歐洲讓人看到其底牌限於擺姿態，實際幫唔到手，一旦這個姿態受到衝擊，衝擊者謀求的地緣政治影響力就會加分。此前對方姿態擺得越多，成功衝擊加分就越多。結果擺姿態不單無法達到防範效果，反倒曝露弱點令情勢更凶險。

故此真正能左右大局者，唯俄羅斯。拜登同普京會面在即，普京當然不同默克爾。惟美俄相信不會有何重磅聯合聲明，俄羅斯不須要擺姿態，也不須配合美國擺姿態。只有將來看到俄羅斯做甚麼，才知道美俄談甚麼。

朝鮮領導人金正恩近期暴瘦，健康是否出問題引來關注。蓋美國與南韓自1973年已構擬應對北韓危機的作戰方案，即所謂5015、5027、5029等作戰計劃。其中5029計劃專門針對北韓政權動盪危機，若出現劇烈變化，其一處理方案是美國聯合俄、韓、日等國共同處理。

拜登之部署有設下期限統合盟友之用，期間能辨識美國內部分歧，若有情報流出，則知敵我，但亦等同予各方同等期限籌備應對。近年積累的問題將有個初步了斷，衝擊震盪不會比前兩年低。結果，是非只在時勢，公道不在人心，還是，是非不在時勢，公道自在人心？

Mr. Tregunter

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