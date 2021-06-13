【本報訊】對於近年本港樓市湧現大量新香港人「托市」，有市場人士認為，相關人口「銀彈」實力強，購買力主要集中於中高價物業；另未來「雙非嬰」亦將成為本港樓市「生力軍」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新香港人成為樓市新力量，主要購買中高價樓，包括超級豪宅，新香港人實力更強，數以十億元的物業都買得起。陳永傑又指，新香港人佔本港樓市份額不多，真正的國內客受疫情影響未能來港，預計兩地通關後，新盤內地客比例增至四成。

港人入市比例被溝淡

另一方面，資深投資者林一鳴表示，估計目前「新香港人」的數量錄逾160萬人，當中超過110萬人擁有香港永久居留身份，故入市亦毋須支付加重的印花稅。

林一鳴又指，「雙非嬰」會是未來樓市生力軍之一，「『雙非嬰』父母早在十多年前已經有計劃及能力來港生育，再加上18年來累積財富，相信許多相關人口現時亦有能力full pay買樓。」他續料，上述「雙非客」買樓高峯期將於兩年後開始，2029年更是最高峯。

林一鳴相信，內地人移民香港未見間斷，而本港私樓落成量每年只有最多二萬伙，「呢堆人變成香港最大的購買力」，樓價想跌都難，預計未來新盤港人入市比例亦將被溝淡。