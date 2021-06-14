《絕地求生》（PUBG）遊戲開發商Krafton，下周要食雞了！據路透近日報道，騰訊（700）持股約16.4%的Krafton，將於下周初韓國遞交上市申請，一旦順利掛牌，將打破2010年三星人壽上市集資44億美元紀錄，成為韓國近11年來的集資王。

報道指，Krafton將集資最少50億美元，以出售兩成股份，此表示，Krafton估值將達250億美元，約1950億港元。

Krafton旗下擁有熱門「食雞」遊戲《絕地求生》，後與騰訊旗下的光子工作室聯手推出其手游版《PUBG Mobile》。上月《PUBG Mobile》更成為全球兩大收入最高的手機遊戲之一。

騰訊近年銳意收購韓國遊戲開發商，除為Krafton第二大股東外，亦為Netmarble Corp、Kakao Games主要股東，與此同時，亦開始沾手投資中小型遊戲初創企業。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略