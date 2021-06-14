本港樓價直逼歷史高位，但早前高價買入的新盤，業主賣樓無肉食，甚至蝕入肉。新地（016）港島東樓王北角海璇，錄今年首宗二手成交，一伙3房戶賬面勁蝕超過1,200萬元離場。有區內代理直言，港島新盤開價食水深，呎價動輒5、6萬元，買家接貨後，「我問你點賺吖，唔蝕先奇」。連同最新成交，海璇累計兩宗二手買賣均屬蝕讓。

市場消息指，海璇1座低層B室，實用面積1,129方呎，3房間隔，附設私人電梯大堂，享全海景，原業主2018年3月向新地斥6,388.8萬元一手買入，當年呎價逾5.6萬元，最近急於套現，突以蝕本價5,200萬元放售，最後仍遭買家壓價，劈至5,130萬元始賣出，呎價45,438元，持貨3年多賬面蝕讓1,258.8萬元，貶值近兩成。

據中原成交紀錄，海璇對上只有一宗二手買賣，為5A座高層F室，屬實用面積286方呎開放式戶，2019年以948萬元易手，原業主2018年以1,076萬元購入，未計算10%額外印花稅（SSD）及其他雜項支出，賬面已蝕128萬元。

海璇提供355伙，自2017年開售以來累售126伙，其中1座17樓A室，實用面積2,083方呎，連456方呎平台，2019年以逾1.53億元售出，呎價73,469元，造價及呎價除了創項目新高外，呎價亦打破港島東最貴紀錄。

長實（1113）同區維港頌亦再錄蝕讓。市場消息指，維港頌6座中層B室，實用面積437方呎，1房間隔，原業主2017年以1,278.9萬元購入，剛以1,100萬元沽出，持貨近4年賬面蝕讓178.9萬元，跌價14%。

另外，筲箕香島1座高層D室，實用面積1,228方呎，4房間隔，原業主2018年初連車位以3,051萬元購入，剛以約2,950萬元連車位易手，持貨3年賬面蝕讓約101萬元離場。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略