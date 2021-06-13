【本報訊】樓市熾熱，交投未見回氣，並續由新盤成交支撐大市，過去周末錄約417宗一手成交。其中新世界（017）旗下大圍站柏傲莊III於上周六，次輪銷售再度即日「開紅盤」；發展商最新提價加推170伙，料最快本周末進行新一輪銷售。

新世界營業及市務總監黃浩賢指，柏傲莊III最新加推170伙單位，當中首推平台及天台特色戶；而是次加推單位主要為40至60樓的中高層樓層單位，撇除樓層及景觀因素後，定價實際加幅不大。黃續預料，項目最快周末展開第三輪銷售。

柏傲莊III第4張價單，涉及170伙，包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；實用面積由285至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折實售價介乎737萬至2,897.9萬元，折實呎價約18,760至29,037元，整批單位折實平均呎價24,858元，較首張價單折實均呎約2萬元，加價24%。

不過，據一手成交紀錄冊，柏傲莊III 8A座37樓E室、8B座18樓F室及8B座26樓B室等3個單位，原於6月5日、即項目首輪銷售日沽出，成交價介乎791.3萬至1,184.9萬元；惟相關買家新近取消交易，料撻定離場，或遭發展商沒收樓價5%定金，涉約40萬至59萬元，合共約139萬元。

白居二買天富苑及天頌苑

二手成交方面，居屋市場亦掀起入市潮。祥益地產黃肇雯指，天水圍天富苑及天頌苑兩個居屋屋苑，單日共錄4宗白居二成交，其中天富苑朗富閣低層6室，實用面積650方呎，採用三房一套間隔，新近以432.8萬元易手，呎價約6,658元。原業主早於2001年僅以86.53萬元購入單位，持貨20年，賬面勁賺346.27萬元或4倍。