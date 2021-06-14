為咗走出疫境，全球催谷打疫苗針。不過，上周二晚，國產奶粉巨頭中國飛鶴（6186）董事長冷友斌喺企業家論壇上講：「因為注射疫苗的影響，很多寶媽寶爸6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式的下跌。」言論焫到國產疫苗，多家內媒撤回報道。

喺大陸，企業家失言，可以好大鑊。有辦你睇，華遠集團前董事長任志強嘅「小丑」論、阿里巴巴（9988）創辦人馬雲嘅「當舖」論、美團（3690）創辦人王興吟詩《焚書坑》，都瀨晒嘢。端午食糉，不禁諗起屈原《離騷》嗰句「余固知謇謇之為患兮」，正直敢言會惹禍呢。

究竟冷老闆講嘅真唔真？中國現有四款國產新冠疫苗，三款為滅活疫苗，包括國藥（1099）兩款、科興一款；另一款為康希諾（6185）嘅腺病毒載體疫苗。據衞健委指南，妊娠期不能接種，備孕期可以接種。湖北省婦幼保健院產科主任肖梅則建議，接種完2劑後3個月再妊娠。同冷老闆嘅講法，一定程度脗合。

冷老闆講漏嘴，唔止焫到國產疫苗，仲焫到兩周前推出嘅三孩政策。不過，無呢單嘢，民眾係咪就會踴躍生育呢？新華社喺政策公布當日進行讀者調查，對於三孩生育，逾90%投票「完全不考慮」；網上更有網民調侃話「民不聊生」——沒有生孩子意願，連聊一聊都不願。

疫情未了去又來，加上流行「躺平」不生，出生率大降，奶粉銷量斷崖式下跌唔奇。飛鶴嬰幼兒配方奶粉佔營業額95%，難怪老闆擔心。上周三，飛鶴迅速「護價」，計劃動用最多2億美元回購股份。不過，疫情疫苗尚未明朗，對出生率最敏感嘅奶粉股、生殖股未宜沾手。

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