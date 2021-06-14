提供生物炭建築方案的Carbon Lite System和以物聯網提供節能方案的Blue Sky Energy Technology，為新世界發展（017）旗下以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的初創加速計劃Impact Kommons所孵化的初創。

Blue Sky Energy Technology創辦人兼行政總裁鄧碧嫻表示，公司的目標是希望將藍天帶回香港，以至世界不同城市，所以致力透過物聯網技術和感測器，將香港的樓宇轉化為智能樓宇，達至減少碳排放和改善空氣質素的目標。現時公司的感測器已覆蓋香港200個地點。

鄧碧嫻續指，香港碳排放的來源有67%來自電力，而當中有9成來自大廈，而我們有9成時間逗留在室內空間，所以室內環境對於市民健康非常重要，但現時現有提供節能改善方案的公司有多個痛點，以致無法大幅節省能源，例如缺乏清晰易明的能源數據、用戶無法知道所身處環境的用電情況和欠缺提供一站式能源解決方案的公司等。

鄧碧嫻說，公司所提供的感測器很容易安裝，只要扣在不同電線，就可以探測該電器的用電量，所以新舊大廈亦可安裝，軟件介面在得到800位終端用家反饋後相對易用，並在幾年前開始由能源監察擴展至探測空氣質素、室內通風量等。透過參與Impact Kommons的計劃，Blue Sky Energy Technology和新世界旗下辦公室的租戶合作，以感測器收集實時數據，傳送至後台分析，並會結集以往數據和實際情況，向用戶提出即時建議，累計至今已為新世界的租戶節省9萬度電。

鄧碧嫻表示，Blue Sky Energy Technology和其他公司相比，最大分別是用戶可以成為節能計劃的一部份，他們可以獲得能源數據，有更大動力參與其中。公司在香港、北京、上海等城市安裝共20,000個感測器，合作伙伴包括香港遊樂場協會等，合計減少1,000公噸的二氧化碳，相當於種了16,000棵樹。另外公司的商業模式除了安裝感測器外，亦會提供節能方案，透過舉辦活動讓客戶達至減排的目標。

Carbon Lite System：生物炭混合現有建材 希望今年用於皇后山公屋地盤

Carbon Lite System創辦人兼行政總裁梁培煇表示，生物炭不是一種新技術，幾百年內都有農民將有機廢物轉為生物炭，生物炭可以鎖住二氧化碳，因此善用生物炭，可以達致碳中和，公司的商業模式為透過向建築商收集建築廢木，再向他們提供轉化為含生物炭的建材。

Carbon Lite System創辦人兼營運總監鄭逸豪指，目前含生物炭的建材計及運輸和轉換成本，較普通建材貴，現時所有工序在香港進行，未來希望將生物炭轉換成建材的工序搬至大灣區，可以降低成本。

鄭逸豪續指，透過Impact Kommons認識新創建（659）旗下協興建築，並在其地盤獲得廢木，再轉成含生物炭的建材，因為生物炭可以在批盪代替部份水泥和沙，而水泥和沙是碳排放的主要來源。公司現時有提供含5至40%生物炭的建材，未來想增加生物炭在建材的應用，包括增加防火功能等，以及計劃以微波技術製造生物炭，以提升質素和節省能源。

鄭逸豪表示，正在向房屋署申請，希望今年可以在協興皇后山公屋地盤使用含生物炭的建材，如果政府批准使用的話，私人市場會較易接受，希望有2至3個類似皇后山規模的項目，從而可以在香港量產生物炭建材，現時自行生產相對較困難。梁培煇指，香港大約每年用300萬公噸的石屎，而全球6成至6.5成石屎應用都在中國，香港綠色建材市場大概為每年100億，只要可以在香港取代到5%石屎，就可以減少5萬噸的碳排放。

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