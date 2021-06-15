有「亞洲樓王」之稱、會德豐負責銷售的山頂Mount Nicholson，車位買家陸續曝光。

據土地註冊處資料，Mount Nicholson 92號車位，以930萬元成交，買家為霍東（HUO DONG）及趙佳（ZHAO JIA ），前者與深圳上市公司仁東控股董事長同名。資料顯示，仁東控股於1998年在浙江省成立，以金融為主要業務，業務範圍主要為第三方支付、資產管理及保險等。有指霍東為內蒙古首富霍慶華家族的第二代，年僅34歲的他，2019年斥5.28億元購入Mount Nicholson 9樓D室，實用面積4,596方呎，呎價11.5萬元。

據2020年11月內地傳媒報導，霍東以80億元人民幣財富位列《2020胡潤80後白手起家富豪榜》第26位，持有新加坡國立大學EMBA(高級管理人員工商管理碩士)碩士學位。

按土地註冊處資料，Mount Nicholson累售11個車位，成交價900萬至1,188.8萬元，買家包括大鴻輝興業主席梁紹鴻及其妻子曹文晶，斥3,932萬元連掃4個車位。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略