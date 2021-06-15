「Son姐，公司有個internal position，部門阿頭私下同我講想我過去幫手, 叫我自己先同上司講我有興趣想申請。坦白講個position我有興趣，問題係我唔知應該點做，令我上司唔開心更加唔想得罪佢。所以想請教你應該點處理好，謝謝你！」

你必須要非常小心處理，因為不只是內部轉職咁簡單，是個辦公室政治的課題。背後千絲萬縷當中牽涉甚麼有幾多盤算利用，你估計不到，萬一遇着個白蓮花，被利用了還只能吃啞巴虧，絕對可以陷你於不義，到時候兩頭唔到岸，不是得不償失是total loss，你要考慮清楚，值得不值得。

很多大公司都有這種所謂內部申請，老老實實，即使真的有興趣，又有幾多人敢去申請？沒有老細上司是不要面子的，跳槽去其他公司冇嘢講，但內部跳槽，等同公告天下我部門不夠不及別的部門好？被公然落面啖氣如何吞得下？即使內部申請轉職成功，咁多牙齒印，他日如何共處共事？樣樣事事搞針對，擺到明對人不對事，點搞點拆？萬一申請失敗，下場結局會點，無需我多講了吧？

你的阿頭的為人性格如何，我相信你應該清楚，對方叫你去探路先開口，我估計你阿頭是個小器亦非常要面子的人。精人出口笨人出手，誰是精人誰是笨人，你心中可有數？即使事情沒有我想得那麼複雜負面，叫你先行開口都好明顯他不想為了你得罪你阿頭，這種性格行為的上司，跟咗會不會有運行？有沒有為你設想過開口問完阿頭之後，結果如何未知之數，但絕對會有機會令你以後冇運行？

如果你對目前的工作不滿，無論如何你都要搵工走的話，就另當別論。記住先解決心情再解決事情，不要陷入進退兩難的局面。

從來人心最難測，辦公室政治，學一世都學不完。

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