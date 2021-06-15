畢馬威發表2021年香港銀行業報告，其中國香港金融服務合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，疫情下低息環境持續，銀行盈利能力有所下降，預期隨着經濟活動復蘇銀行收入將錄改善。

該行統計2020年數字，本港銀行業總收入按年跌11%至4,370億元；盈利下挫28.1%至2,010億元；整體資產增8.8%至22.9萬億元；貸款總額增3.4%至10萬億元；所有持牌銀行在計提減值損失準備前的經營利潤，按年跌19.3%至2,320億元。

該行表示，去年首十大銀行的淨息差為1.38%，按年收窄33個基點，認為銀行的淨息差收入有壓力，許多銀行正尋求其他途徑，例如理財業務等，收取手續費的業務提高收入。馬紹輝預期未來本港銀行業成本將持續上升，主要由於不同銀行增聘財富管理人員，以及加大投入數碼發展。

虛擬銀行方面，去年本港8家虛擬銀行客戶存款總額為160億元、稅前虧損錄24億元。畢馬威中國中資金融機構主管合夥人方海雲指出，虛擬銀行投放大量資金予市場推廣及發展信息系統，以擴大客戶群，並推出高息計劃吸納存款。部分虛銀今年起陸續申請理財牌照，增加收入來源，料兩至三年內難有盈利。

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