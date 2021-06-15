樓市氣氛熾熱，上車盤成搶手貨。屬沙田經典蚊型樓的翠華花園，呎價重上2.1萬元，直逼2018年歷史高位。

區內代理表示，翠華花園A座極高層5室，屬頂樓對落一層的「鳳凰樓」，實用面積215方呎，原則2房間隔，剛以452.8萬元獲承接，呎價21,060元，創屋苑呎價歷史第二高。惟單位仍獲銀行估凸價，滙豐銀行網上估值461萬元。原業主2014年以210萬元入市，持貨7年賬面獲利242.8萬元，升值逾1倍。

翻查成交紀錄，翠華花園B座中層B室，實用面積215方呎，於2018年7月以470萬元易手，呎價21,860元，為屋苑目前呎價最貴紀錄。換言之，是次成交與2018年歷史高位僅相差3.7%。翠華花園同類蚊型戶，樓價曾跌穿400萬元，如B座高層8室，實用面積215方呎，今年初跌至375萬元成交，呎價17,442元。

沙田上車盤呎價連環升破2萬元，河畔花園F座高層8室，實用面積242方呎，現為1房間隔，享全河景，業主開價530萬元，放盤約半個月，剛以525萬元獲上車客承接，呎價21,694元，與2018年歷史高位22,314元，低不足3%。

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