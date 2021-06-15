正進行重組的香港航空向子公司開刀，旗下負責機場地勤的香港航空地面服務有限公司（HAGSL）將於7月起結業，將裁員240人，並安排少部份人手調動。

HAGSL表示，會於日內依照僱傭合約條款及勞工法例，為約240名受影響的員工提供遣散方案。而母公司港航正委任新服務供應商，以處理其有限的客運航班服務，並確保於過渡期繼續維持機場服務暢順。

HAGSL董事總經理陳麗雯今天向員工發信，表示母公司港航的重組計劃對HAGSL帶來重大影響，過去2年該公司已盡力降低營運成本，包括實施無薪假，但仍無法支持未來營運，在別無他選下，決定於7月起結業。陳麗雯對於員工受到該商業決定影響感到遺憾，感謝員工一直以來的貢獻。

內部信指出，會在本月餘下2周處理員工去向，包括裁員及人手調動，並確保與港航指定的服務供應商交接順利。據了解，港航計劃將日後機場地勤服務，交予新加坡航空旗下的新翔集團（SATS）處理，因此亦安排少量人手轉職。

HAGSL去年參與保就業計劃時，承諾受薪僱員人數為385人，完結後港航實施第二輪裁員，裁減250人，HAGSL亦有至少22人被炒。

港航上周推行內部重組，預告會裁員及推出自願帶薪假計劃，未來一年僅營運8架A330空中巴士，將主要從事貨運。

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