【本報訊】樓市氣氛持續升溫，新盤頻現大手客掃貨。其中恒地（012）上水古洞高爾夫．御苑最新連沽四伙，共涉6,139萬元；據知，買家為一名神秘富婆，早前已密密於區內入市，過去七個月已連掃23伙，斥資近4.4億元。

恒地營業（二）部總經理韓家輝稱，高爾夫．御苑新近獲同一組買家透過招標，連購四伙分層標準戶，套現逾6,100萬元；相關單位實用面積由961至1,048方呎，屬三至四房設計，成交價介乎1,416.62萬至1,593.4萬元，呎價14,741至15,204元。

據土地註冊處資料，項目8座8樓至26樓A及B室共16伙，今年3月以來獲同一名買家分批購入，成交價1,424.1萬至1,685.2萬元，總成交金額達2.5億元；而登記買家為趙志芬。

翻查資料，趙志芬於古洞買入最少23伙住宅物業，涉資近4.4億元，包括去年11月，豪擲約1.263億元，大手買入上水御林皇府三幢獨立屋；而趙每次入市均需支付15%辣招稅，單計稅款已錄逾6,500萬元。

明寓撻定戶貴10%成交

此外，佳明集團（1271）營業及市務總監顏景鳳指，何文田明寓3樓A室，實用面積1,310方呎，屬三房雙套連儲物室戶型，最新透過招標以約4,100萬元售出，呎價31,298元。上述單位原於2018年10月以3,715.3萬元沽出，惟買家早前撻大定離場，料遭沒收10%定金，涉及371萬元；而最新成交價則較相關售價高出約10.4%。

恒地旗下啟德The Henley I最新敲定本周五進行新一輪銷售，涉及96伙，包括上周修改定價的20伙單位。