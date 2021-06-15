恒大三寶﹕即中國恒大（3333）、恒大物業（6666）、恒大汽車（708）的走勢很壞，距離本年高位，全都下跌了一半以上。

恒大系壞消息盡出﹕盛京銀行除借錢外，被指向恒大輸血，如集中持有大量恒大債券，涉及金額逾千億元，因而被中銀保監調查，網上亦流傳恒大到期票據兌付嚴重逾期，部份地區以低至5折劈價賣樓，例如珠海樓盤由220萬元人民幣，減至120萬元。

除此之外，恒大汽車只見車身、不見引擎的模型車，再加上中央政府的警告電動車泡沬，又是此系的另一壞消息。

恒大以1,500億不到的市值，欠債1.95萬億元，世界排名第一，香港富豪幾乎人人有份，至少佔3、5千億元，究竟中國現在有沒有「大到不能倒」這回事，亦是爭論重點。

無論如何，許家印被傳唔掂，已有多次，次次均可渡過難關，今次會否例外？有人說，蕭若元預測此公司凶多吉少，此預測將否命中，乃見仁見智。我有炒股高手朋友則懷疑，這次又是引蛇出洞，壞消息盡出後，又再夾倉。

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