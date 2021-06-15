特步（1368）公佈，與高瓴資本旗下GSUM VII定立認購協議，高瓴將購入5億元可換股債券，利息為1.8%，悉數轉換可換股債券後， 將發行合共5,436萬股換股股份， 相當於股份擴大後公司已發行股本2.03%。

初步換股價為每股換股股份10.244元，較上個交易日收市價8.88元溢價15.3%，特步今早曾升至11.58元新高，升幅逾30%，至中午報10.38元，升16.8%。

《蘋果》早前報道，成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本，其有份任基石投資者的新股都被點石成金，甚至參與二級市場配股亦觸發股價爆升，成為散戶「金手指」。

統計過去年9月至今年2月上市的89隻新股，高瓴有份投資的達22隻，差不多每4隻就有一隻，涵蓋生物科技、科技、物管及零售股，大部分是以基石投資者身份入股，例如明源雲（909）等，首日掛牌錄升幅的有15隻，贏率約70%，股價「潛水」的僅有4隻。

代言人謝霆鋒賺近4,000萬

值得一提，藝人謝霆鋒擔任特步品牌代言人近20年，更曾兩度入股。去年10月公司公佈，謝霆鋒斥1,240萬元認購500萬股新股，認購價為2.48元，設一年禁售期，當時股價處於近年低位。而他在2016年亦以4.5元認購500萬股新股。

以今日中午收市價計，謝霆鋒去年購入的特步股票升幅達3.18倍，帳面獲利3,950萬元。

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