《全球樓行》推出全新系列「Sakura Japan呈獻：移家到日本」，由6月7日起，一連三個星期一，晚上9時，帶你聽聽當地的港人故事。

Sakura Japan呈獻：移家到日本 第一集

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第二集現年42歲的George，以工作簽證隻身從香港來到沖繩，曾在東京讀書的他說得一口流利日文，在當地生活不成問題。曾在香港從事飲食業的他，坦言在香港租樓貴﹑生活成本又貴，日夜忙碌只為糊口根據沒有生活。在2018年獲得連鎖餐廳批出工作簽證並移居沖繩，由於公司提供宿舍，令他省卻不少租金。然而在日本餐廳工作了3年，訪問中George亦分享如何搵工跳槽的小貼士，他推介去市役所中的Hello Work（ハローワーク）搵工。

他亦提及在沖繩沒有車牌的話，就像跛子一樣，因為沖繩不像東京和大阪，可以靠交通工具出行，所以移居地前一定要先考車牌。至於租屋方面，那霸較偏僻地區花3至4萬日圓（約2500港元）可以租一房的單位，若是12至13萬日圓（約8000至9000港元）已能夠租兩房一廳。

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下一集是攝影師Jason本身很喜歡沖繩， 2018年一家三口，以經營管理簽證方式從香港移居沖繩，並開設婚紗攝錄公司。由於日本在小學一年班前是不用上學的，當年只得6歲的囝囝托管在保育園，順道學習日文。

日本本地學校在4月份才開學，但Jason一家因沒有當地居住地址，分派入學遇上困難。由於經營管理簽證辦公室的地址，需與自住的地址分開，他們在6月才找到地方，令小朋友延遲了兩個月才入學。他指，當地小學至中學的學費均是全免，市役所會根據學生居住地址分派學校，故家長宜住近心儀學校附近。

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Sakura Japan專營一、二手日本房地產，設有駐日團隊，提供買賣、租務管理、移居簽證等服務。

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